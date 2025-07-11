Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla sekiz eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre erişim engeli gelen eSIM sağlayıcıları şunlar:
- Saily
- Airalo
- Holafly
- Nomad
- Instabridge
- Mobimatter
- Alosim
- BNESIM
BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2025’te aldığı kararla gelen erişim engeliyle ilgili Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz şunları söyledi:
“Engellemedikleri bir eSIM sağlayıcıları kalmıştı herhalde. Yurt dışına gidenleri ‘bizimkilere’ muhtaç etme girişimi. Aman alternatif ve daha ucuz servisleri kullanmayalım.”
eSIM NEDİR NE İŞE YARAR?
eSIM, fiziksel bir SIM kart kullanımına gerek olamadan uyumlu cihazlar üzerinde programlanabilir yeni nesil SIM Kart teknolojisi.
eSIM hakkında öne çıkan bilgiler şöyle:
- Üretim esnasında cihazlara yerleştirilen, bütünleşik, uzaktan programlanabilir ve son kullanıcının çıkartamadığı sim kartlar
- Operatör profili ve fiziksel sim tek bir ürün olarak sunulmaktayken eSIM ile ayrışıp, birden fazla profil olarak bulunabilmekte
‘Embedded SIM’ ya da ‘Yerleştirilmiş SIM’ teriminin kısaltması olan eSIM fiziksel SIM kart yerine telefonlara gömülü olan dijital SIM kart teknolojisidir. eSIM kullanımında farklı numaralar kullanmak için SIM kart değiştirilmesi gerekmez.
Türkiye’den yurt dışına çıkan kişiler genellikle eSIM satın alarak daha uygun fiyata iletişim hizmeti almaya çalışıyordu.