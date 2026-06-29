Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlardan peş peşe gelen acı haberler, barınma koşullarını ve güvenliği yeniden tartışmaya açtı. Son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), kaldığı kız yurdundaki odasında ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen genç kızın, kalbinde ritim bozukluğu olduğu öne sürülürken, kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
Tuğçenaz’ın ölümü, yurtlarda son dönemde yaşanan şüpheli ölümleri yeniden gündeme getirdi. Sadece haziran ayının ilk günlerinde, yurtlarda toplam 5 öğrenci yaşamını yitirdi. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed B.G. (21), kaldığı KYK yurdunda şüpheli şekilde ölü bulundu. Burdur’da KYK yurdunun 6. katından düşen Zehra Kaçar, Kırklareli’nde yaşamına son veren Halil İbrahim Gökşen ve İzmir’de odasında ölü bulunan Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle Çalışır’ın ardından gelen acı haberler endişe yarattı.