Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, KYK yurtlarından atıldığı öne sürülen öğrenciler için yarın Bodrum’dan Muğla’ya başlatılacak olan “adalet yürüyüşü” öncesi basın toplantısı düzenledi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı’nın konuşmalarında, anayasal haklara, vicdanlara ve gençliğin umutlarına sahip çıkma çağrısı öne çıktı.

Basın toplantısı CHP Bodrum İlçe Binası’nda düzenlenirken, yürüyüşün 17 Nisan Çarşamba günü sabah 10.00’da Yokuşbaşı'ndaki Halikarnas Balıkçısı’nın merhaba yazısının bulunduğu noktadan başlayacağı belirtildi.

ALKIM DENİZASLANI: “İMAMOĞLU’NUN YOL ARKADAŞI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM, HAKKIMDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ”

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı ise geçen hafta KYK yurtlarından çıkarılan öğrenciler için yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayı kamuoyuyla paylaştı.

“Devletin yetkililerinden beklediğimiz, bu gençlere şefkatle yaklaşılmasıydı. Ama onun yerine bana yönelik ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını öğrendim” diyen Denizaslanı, Vali’ye yönelik şu sözlerle tepki gösterdi:

VALİYE “HERKESİ ARADINIZ BİR BENİ ARAMADINIZ”

“Sayın Vali Bey, bütün yöneticileri tek tek aradınız, bir beni aramadınız. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, demokrasi kültürünü hala taşıyoruz. Söyleyecek sözü olan söyler, yürünecekse yürürüz. Kurşun asker değiliz, kimsenin talimatıyla konuşmayız. KYK’dan atılan öğrenciler için, doğa için, tutuklu belediye başkanlarımız için, gençliğin çalınan umudu için yürüyeceğiz. Bu yürüyüş, haksızlığa karşı vicdanların yürüyüşüdür. Bugün attığımız her adım, demokrasinin taşlarını döşeyecek. Ve unutmayın; bugün bu kararlara imza atanlar, yarın halkın arasına çıkamayacak. Ama biz alnımız ak, başımız dik yürüyoruz. Geçtiğimiz hafta KYK yurtlarından çıkarılan öğrenciler için bir açıklama yaptım. Dedim ki; bu çocuklar yurtlarına geri alınmazsa Bodrum’dan Muğla’ya yürüyeceğiz. O günden sonra bekledik. Devletin şefkatli ellerinin bu çocuklara uzanmasını, bu gençlerin yeniden yurtlarına döndürülmesini umduk. Ama ne oldu? Bir hafta sonunda öğrendim ki hakkımda ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmış. Sayın Valim, bu süreçte yöneticileri tek tek aramışsınız ama beni bir kez bile aramadınız. Bugün yargı sizin olabilir, mülki idare sizin olabilir, ama günü geldiğinde bu zulme sessiz kalanlar da, yapanlar da gidecek. Yerine vicdan sahipleri gelecek. Bunu unutmayın.” İfadelerini kullandı.

Denizaslanı sözlerini “Evet yürüyeceğiz Sayın Valim. KYK’dan atılan öğrenciler için, umutları çalınan gençler için, doğa için, tutuklu belediye başkanlarımız ve arkadaşlarımız için yürüyeceğiz. Ve yürürken bileceğiz ki her adım, bu ülkenin demokrasi taşlarına bir tuğla daha koyacak. Ve bugün bu kararlara imza atanlar, yarın bu milletin içine çıkamayacak.” Dedi. Yarın sabah saat 10.00’da Halikarnas Balıkçısı’nın "Merhaba" anıtı önünden başlayacak olan yürüyüş, Muğla Valiliği önünde yapılacak basın açıklamasıyla tamamlanacak. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı, tüm vatandaşları anayasal haklara ve adalete sahip çıkmak için yürüyüşe katılmaya davet etti.