Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarının disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra kişilerin özel yaşamanı ihlal eden davranışlar yurttan çıkarma cezası kapsamına alındı.

“Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak” da ağır disiplin yaptırımı gerektiren eylemler arasında yer aldı.

Düzenlemede, “Yurda giriş yapmadığının bilgisi, kendisine makul süre içerisinde ulaşılamaması halinde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla reşit olmayan öğrencinin velisine, reşit olan öğrencinin ise öğrenci tarafından bildirilen irtibat kişisine Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iletilir.” ibaresine yer verildi.

Yurttan uzaklaştırma suçları arasına, “Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak veya dijital ortamda erişime açmak.” da alındı.