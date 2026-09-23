Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Suzan Avcı, 27. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde Onur Ödülü aldı. Yürümekte güçlük çeken 88 yaşındaki oyuncunun törene neden katılmadığı ise kızı Binnaz Avcı'nın konuşmasıyla ortaya çıktı.

ÖDÜLÜNÜ KIZI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, törenin en duygusal anlarından biri Suzan Avcı'ya Onur Ödülü verildiği sırada yaşandı. Yürümekte güçlük çeken usta oyuncunun yerine kızı Binnaz Avcı sahneye çıktı ve ödülü Perihan Savaş'ın elinden aldı.

Bu sözlerin ardından duygulanan Binnaz Avcı, gözyaşlarını tutamadı. Aldığı Onur Ödülü'nü daha sonra annesine teslim etti.

“BENİ EN SON GÖRDÜKLERİ HALİMLE HATIRLASINLAR”

Binnaz Avcı, annesinin tekerlekli sandalye kullanarak törene gelmek istemediğini söyledi. Avcı, annesinin kararını şu sözlerle aktardı:

“Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar dedi.”