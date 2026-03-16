Kim Kardashian, 2026 Oscar gecesi sonrası düzenlenen Vanity Fair Oscar Party’de dikkat çeken tarzıyla kırmızı halıya damga vurdu. Ünlü yıldız, gecede tercih ettiği iddialı kıyafeti ve aksesuarlarıyla tüm gözleri üzerine topladı.

MAVİ LENS TAKTI

Kardashian, buz mavisi kontakt lensleri ve vücuda oturan altın rengi bir markaya ait elbise ile objektiflerin karşısına çıktı. Elbisenin, moda tasarımcısı Demna’nın Milano Moda Haftası’nda tanıttığı yeni tasarımlardan biri olduğu belirtildi.

YÜKSEK TOPUK VE DAR ELBİSE ONU YÜRÜTMEDİ

Ancak gecede en çok konuşulan detay, Kardashian’ın yüksek topuklu ayakkabıları oldu. Ünlü yıldızın yürümekte zorlandığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Bazı hayranlar Kardashian’ın zor anlarını yorumlarken, dev topuklu ayakkabıların büyüklüğü de dikkatlerden kaçmadı.