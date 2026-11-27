Bilim insanları Hui Tang ve Owen Beck, insan ayağının yapısının yürüyüş sırasında harcanan enerjiyi nasıl etkilediğini araştırdı. Bu kapsamda ayağın belirli bölgelerini destekleyen özel bir çorap tasarlayan araştırmacılar, ayağın hareketlerini kısıtlamadan kasların daha az enerji harcamasını sağlamayı amaçladı.

12 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaş ortalaması 28 olan 12 sağlıklı gönüllü üzerinde deneyler gerçekleştirildi.

Katılımcılardan hem normal çoraplarla hem de özel olarak geliştirilen çoraplarla yürüyüş bandında beşer dakika yürümeleri istendi. Bu sırada katılımcıların ne kadar oksijen tükettiği ve karbondioksit ürettiği ölçülerek harcadıkları enerji hesaplandı.

Çorabın ön kısmına yerleştirilen özel örgü şeritlerin, ayak tabanındaki doğal kavisin sertliğini yüzde 65 artırdığı belirlendi. Deneylere katılan 12 kişiden 10'unun özel çoraplarla yürürken daha az enerji harcadığı tespit edildi.

İKİ KİLOGRAMLIK YÜKTEN KURTULMAKLA EŞ DEĞER

Araştırma sonuçlarına göre geliştirilen çorap, yürüyüş sırasında harcanan enerjiyi ortalama yüzde 2 azalttı. Bilim insanları, sağlanan enerji tasarrufunun kişinin belinde taşıdığı iki kilogramlık bir yükten kurtulmasına eş değer olduğunu belirtti.

Özel örgü şeritlerle ayağı destekleyen çorap, yürüyüş sırasında baldır kaslarının daha yavaş kasılmasını ve daha verimli çalışmasını sağlıyor. Böylece kişi aynı mesafeyi yürümek için daha az enerji harcıyor.

Geliştirdikleri çorap için patent başvurusunda bulunan araştırmacılar, düşük maliyetli tasarımın özellikle uzun mesafe yürüyüşü yapan kişiler ve sporcular için faydalı olabileceğini düşünüyor. Çorabın uzun süreli yürüyüşlerde yorgunluğu ne ölçüde azaltabileceğinin belirlenmesi için ise daha kapsamlı deneyler yapılması gerekiyor.