Danimarka’nın Himmerland bölgesindeki Rold yakınlarında, Viking Çağı’na ait 762,5 gram ağırlığında som altından yapılmış altı adet bilezik bulundu. Bir orman yolunun kenarında topraktan çıkan iki altın halkanın yerel bir sakin tarafından fark edilmesiyle başlayan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan eserler, Danimarka’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük üçüncü Viking Çağı altın keşfi olarak kaydedildi.

Kuzey Jutland Müzeleri arkeologları tarafından metal detektörleriyle yapılan detaylı taramalarda, ilk iki halkanın yanı sıra dört bilezik daha çıkarıldı. Bütünlüğünü korumuş halde bulunan ve toplam 762,5 gram gelen altı bilezik, resmi incelemeler için müzeye teslim edildi.

VİKİNG ÇAĞI'NA AİT

Yapılan ilk incelemelerde, Rold Definesi’nin MS 900 ile 1000 yılları arasındaki Geç Viking Çağı’na ait olduğu belirlendi. Bölgenin Kral Harald Bluetooth yönetiminde merkezi bir otorite altında birleşmeye başladığı döneme denk gelen eserlerin, dönemin üst düzey yönetici sınıfına ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuzey Jutland Müzeleri Kültürel Miras Yöneticisi Arkeolog Torben Sarauw, Viking Çağı’nda bu tür takıların genellikle gümüşten yapıldığını, altın kullanımının ise oldukça sınırlı olduğunu belirtti:

"Viking Çağı'nda altın, toplumun mutlak seçkinleri arasında yoğunlaşmıştı ve bu tür buluntuların son derece nadir olmasının temel nedeni de budur."

BİRBİRLERİNDEN FARKLI TEKNİKLERİ

Keşfedilen altı bileziğin birbiriyle aynı olmadığı ve farklı metal işleme teknikleriyle üretildiği tespit edildi. Üç bileziğin iki altın çubuğun burulmasıyla oluşturulduğu, birinin ise ince altın tel ve topuz biçimli uçlarla işlendiği görüldü. Bir diğer bilezikte ise yassılaştırılmış uçlar üzerinde geometrik zigzag ve üçgen desenlerin yer aldığı aktarıldı.

Arkeologlar, Viking dönemine ait gümüş buluntuların aksine bu altın bileziklerin parçalanmamış veya kesilmemiş olmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Çoğunlukla ödeme aracı olarak kullanılan gümüşlerin ticari amaçla parçalandığı, ancak bu altın koleksiyonun ticari bir değişim aracı olarak tasarlanmadığı ifade edildi.

KASTEN GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Kuzey Jutland Müzeleri tarafından yayımlanan basın bildirisinde, bileziklerin toprağa kasten gömüldüğü bilgisne yer verildi. Arkeolog Sarauw, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür halkalar bir arada bulunduğunda, genellikle ya çalkantılı dönemlerde değerli eşyaları korumak ya da günümüzde kesin anlamı tam tespit edilemeyen ritüellerin bir parçası olarak kasten toprağa bırakıldığı kabul edilir."