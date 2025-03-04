Kimimiz bu fırçaların temizlik amacı taşıdığına inanıp denemiş ve karşılığında yağlı, kirli bir izle ayakkabısını mahvetmiş olabilir. Ancak gerçek bambaşka...

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE AZ BİLİNEN DETAYLAR

Aslında yürüyen merdivenler hakkında bilinmeyen birçok şey var. Örneğin basamaklardaki oluklar ne işe yarıyor, neden korkuluk bantları basamaklardan daha hızlı hareket ediyor ve bu fırçalar gerçekten ne amaçla konulmuş?

Popüler YouTuber Zack D. Films, yürüyen merdiven basamaklarındaki olukların amacını gösteren bir simülasyon hazırladı. Videoda şu açıklamayı yapıyor:

"Asansör basamakları dönerken oluklar yukarıdaki bir tarak plakasıyla hizalanıyor. Bu plaka, oluklarla kilitlenerek yabancı cisimlerin içeri girip mekanizmayı bozmasını önlüyor."

Yani oluklar, merdiven içine nesne sıkışmasını engellemek için var.

Peki ya el bandının merdivenden hızlı hareket etmesi? Yürüyen merdiven yedek parçaları üreten Deysse firmasına göre bunun sebebi ise vücut dengesini korumaya yardımcı olması. Hafif hızlı hareket eden korkuluk bandı, vücudun ağırlık merkezini öne alarak dengesiz adımlarda düşmeyi önlemeyi amaçlıyor.

FIRÇALAR TEMİZLİK İÇİN DEĞİL, GÜVENLİK İÇİN

İlk bakışta bu fırçaların eşyaların yürüyen merdivene sıkışmasını engellemek için yerleştirildiği düşünülebilir. Ancak gerçekte "güvenlik fırçaları" olarak adlandırılan bu bristler, kazaları önlemek için tasarlandı.

Görevleri, ayakkabıların ve kıyafetlerin yürüyen merdivenin yan panellerine sıkışmasını önlemek. Ancak mekanik bir önlem olmaktan çok, psikolojik bir caydırıcı olarak işlev görüyorlar.

TikTok'taki "Untold Facts" hesabının paylaştığı bilgiye göre: "Yürüyen merdiven kazalarının büyük bir kısmı, insanların çok yanaşarak kıyafetlerini veya çantalarını mekanizmaya kaptırmalarıyla gerçekleşiyor."

Fırçalar sayesinde, onlara temas ettiğimizde doğal içgüdümüzle geri çekiliyoruz ve böylece kıyafetlerimizin veya ayakkabılarımızın sıkışma riski azalıyor.