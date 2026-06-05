Yapılan son bilimsel çalışmalar, herhangi bir spor salonu üyeliği ya da pahalı ekipman gerektirmeyen yoganın, kalp sağlığı açısından yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanlarına karşı güçlü bir seçenek olduğunu ortaya koydu. Ev ortamında tek başına uygulanabildiği gibi açık havada grup halinde de icra edilebilen bu yöntem, kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu sonuçlar veriyor.

HEM KASLARI HEM DE SİNİR SİSTEMİNİ AYNI ANDA ÇALIŞTIRIYOR

Yogayı diğer klasik egzersiz türlerinden ayıran temel özellik, kas gruplarıyla birlikte sinir sistemini de eş zamanlı olarak uyarmasından kaynaklanıyor. Seans esnasındaki kontrollü duruşlar, kalbi daha verimli çalışmaya sevk ederek kan dolaşım hızını güvenli bir seviyede artırıyor.

Düzenli uygulamalar sonucunda bireylerin kalp ve akciğer kapasitesinde direnç artışı kaydediliyor. Özellikle hafif veya orta ölçekli yüksek tansiyon şikayeti bulunan kişilerde, kan damarlarını gevşetme etkisi sayesinde olumlu sonuçlar gözleniyor. Bu süreç, vücudun sürekli tetikte kalmasına yol açan stres mekanizmasını yavaşlatarak kan basıncını doğrudan dengeliyor.

DAMAR SAĞLIĞINA ETKİSİ BİLİMSEL OLARAK BELGELENDİ

Pratiğin temelini oluşturan doğru nefes alma yöntemleri ile derin dinlenme evreleri, kalbin istirahat halindeki atım hızını düşürürken akciğerlerin hava hacmini genişletiyor. Uluslararası tıp veri tabanı PubMed bünyesinde yayımlanan bilimsel makaleler, yoganın arteriyel genişlemeyi destekleyerek endotel fonksiyonu iyileştirdiğini gösteriyor.

Kalpteki stres göstergelerini aşağı çeken bu egzersiz modelinden tam verim almak ise sadece zorlu pozları sergilemekle değil; doğru vücut hizalaması, zihinsel odaklanma ve nefes farkındalığı kurallarına sadık kalmakla mümkün hale geliyor.