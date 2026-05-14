Kutná Hora bölgesinde gerçekleştirilen bu keşif, Arkeoloji Enstitüsü ve Çek Gümüş Müzesi uzmanlarını harekete geçirdi. Seramik kap bölgede neredeyse tamamen tahrip olmuş halde bulunsa da, içerisinde yer alan "denarii" tipi gümüş sikkeler yoğun bir küme halinde korunmayı başardı.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK DÖNEMİNE AİT

Arkeolog Philipp Velimsky, keşfi oldukça kıymetli bir buluntu olarak nitelendirerek, hazinenin 12. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan siyasi istikrarsızlık döneminde saklanmış olabileceğini belirtti. O dönemde Prag'daki prens tahtı için Přemyslov hanedanı üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Uzmanlar, hazinenin sahibi olan kişinin o dönem için çok yüksek bir servete sahip olduğunu vurguladı. Arkeolog Velimsky, bulunan miktarın sıradan bir hane halkı için ulaşılması imkansız bir meblağ olduğunu belirterek, durumu "piyangodan büyük ikramiye kazanmaya" benzetti.

ASKERİ ÖDEME VEYA GANİMET OLABİLİR

Kutná Hora bölgesinin söz konusu dönemde yoğun iktidar mücadelelerine sahne olduğu biliniyor. Araştırmacılar, bu toprakların savaş halindeki prenslerin orduları tarafından sıkça kullanıldığını hatırlatarak, sikkelerin askerlere ödenen bir maaş veya savaş ganimeti olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ön analizler, sikkelerin Přemyslov hanedanına mensup Kral Vratislav II, Prens Břetislav II ve Boryvoj II dönemlerine ait olduğunu gösterdi. Büyük olasılıkla Prag'da basılan bu paraların, bakır ve kurşun içeren gümüş alaşımından yapıldığı tespit edildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Çek Gümüş Müzesi yetkilileri, buluntunun kayıt altına alınma sürecinin devam ettiğini bildirdi. Uzmanlar, sikkelerin temizlenip koruma altına alındıktan sonra müzede halka sergileneceğini açıkladı. Bilim insanları ayrıca, alaşımın tam bileşimini inceleyerek gümüşün kökenini tespit etmeyi hedefliyor.