İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde metal detektörüyle arama yapan Adam McClelland, Antik Roma dönemine ait nadir görülen bronz eserlerden oluşan bir define gün yüzüne çıkardı.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, bulunan definenin içerisinde mine işlemeli iki adet süs plakası, cam bir oyun pulu, kemikten yapılmış bir zar ve Roma dini törenlerinde kullanıldığı belirtilen bronz bir çıngırağın parçaları yer alıyor.

ÇINGIRAK NEREDEYSE TAMAMEN KORUNMUŞ DURUMDA

Discover Bucks Müzesi uzmanları, son derece hassas bir yapıda olmasına rağmen çıngırağın içindeki ses çıkaran bilyeler dahil tüm parçalarının günümüze ulaştığını açıkladı. Müze yetkilileri, Roma dini ritüellerinde kullanılan bu tür çıngırakların Britanya genelinde son derece nadir bulunduğunu kaydetti.

Restorasyon sürecinin uzun ve yüksek maliyetli olması nedeniyle eserlerin koruma çalışmaları özel bir bağışçının finansmanıyla gerçekleştirildi. Uzmanlar, bu desteğin sağlanmaması durumunda özellikle mine işlemeli plakaların ve hassas parçaların zamanla tahrip olacağını ifade etti.

ZİYARETÇİLERİN İNCELENMESİNE SUNULDU

Buckinghamshire Konseyi Temsilcisi Peter Brazier, kazı sürecinin doğru yürütülmesi amacıyla konseyin arkeoloji ekibinin doğrudan devreye girdiğini ve Oxfordlu arkeologlarla iş birliği yapıldığını belirterek defineyi bulan kişiye ve arazi sahibine teşekkür etti.

Söz konusu eserler, Aylesbury'deki Discover Bucks Müzesi'nde düzenlenen Arkeoloji Festivali kapsamında ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.