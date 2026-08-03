Çekya'nın Zvicina Tepesi'nin güneybatı yamacında yapılan bir yürüyüş sırasında, yapay bir taş duvarın içine gizlenmiş iki metal konteynır içinde toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan tarihi altın ve kişisel eşyalardan oluşan bir define keşfedildi. Bulunan eserler, incelenmek ve muhafaza edilmek üzere Hradec Kralove'deki Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim edildi.

YAPAY TAŞ DUVAR İÇİNDE GİZLENMİŞ ZULA

Keşif, yürüyüşçülerin taş duvar içine yaklaşık bir metre arayla yerleştirilmiş iki konteynırı fark etmesiyle gerçekleşti. Konteynırların içinde siyah kumaşa sarılıp istiflenmiş 598 adet altın sikkenin yanı sıra enfiye kutuları, bilezikler, file örgülü bir çanta ve bir pudra kompaktı yer aldığı bildirildi. Şubatta müzeye teslim edilen eserlerin belgeleme ve analiz çalışmaları başlatıldı.

Doğu Bohemya Müzesi'nden nümizmat Vojtěch Bradle, koleksiyonun büyük kısmını Fransız sikkelerinin oluşturduğunu, bunu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu basımlarının takip ettiğini belirtti. Bölgede yapılan diğer keşiflerin aksine koleksiyonda Alman veya Çekoslovak sikkelerinin yer almadığı tespit edildi.

İncelemelerde bazı sikkelerin üzerinde 1920'ler ve 1930'larda uygulandığı bilinen Yugoslavya sürşarjlarının (sonradan vurulan damgalar) bulunduğu görüldü. Uzmanlar, bu damgaların definenin 1921 yılından sonra gömüldüğüne işaret ettiğini ifade etti.

7 KİLOGRAMLIK DEFİNE BULUNDU

Küratör Miroslav Novák liderliğindeki müze ekibi, nesnelerin element bileşimini ve metal alaşımlarını belirlemek amacıyla tahribatsız X-ışını floresan spektroskopisi (XRF) analizleri gerçekleştiriyor.

Müze tarafından yapılan açıklamada, toplam ağırlığı 7 kilogram olan definenin yaklaşık 3,75 kilogramını doğrudan altın sikkelerin oluşturduğu bildirildi. Sikkelerin dışındaki bilezik ve sigaralık gibi diğer eşyaların ise saf altın olmama ihtimaline karşı ayrı koruma protokollerine tabi tutulacağı belirtildi.