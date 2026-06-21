Çekya’nın Trutnov kenti yakınlarında yürüyüşe çıkan iki kişi, toprağa gömülü kutular içinde 330 bin dolar değerinde altın buldu.

Doğu Bohemya Müzesi uzmanları tarafından incelemeye alınan 7 kilogramlık hazinenin, Avrupa'nın yakın tarihteki çalkantılı dönemlerine ışık tuttuğu netleşti.

İKİ AYRI KUTUDAN 598 ALTIN PARA ÇIKTI

Zvičina Tepesi’ndeki taş bir duvarın dibinde paslı alüminyum kap ile demir kutu keşfedildi. Kutuların içerisinden 598 adet altın para ile çok sayıda değerli kişisel eşya çıkarıldı.

Nümismatist Vojtěch Brádle, koleksiyonda altınların yanı sıra sigara tabakaları, bilezikler ve pudra kompaktı gibi eşyaların da yer aldığını bildirdi.

KRİZ DÖNEMİNDE BİLEREK GÖMÜLMÜŞ

Uzmanlar, hazinenin kriz anlarında sığınılacak bir değerli metal güvencesi olarak kasten toprağa saklandığını belirtiyor. Kişisel esyaların varlığı, sahiplerinin ani bir baskı veya kaçış döneminde bunları yanlarına aldığını gösteriyor.

Arkeolog Miroslav Novák, gizlenme nedenini üç ana tarihsel kırılmaya bağlıyor. Bu ihtimaller Nazi işgali, savaş sonrası etnik Almanların sınır dışı edilmesi veya 1953 yılındaki büyük para reformu olarak değerlendiriliyor.

SAHİPLERİNİN KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Müze müdürü Petr Grulich, yapılan detaylı incelemelere rağmen hazinenin tam olarak kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı. Uluslararası koleksiyonun kökenlerinin tam olarak çözülmesi ve gerçek sahiplerinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki bilimsel araştırmalar devam ediyor.