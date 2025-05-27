Yürüyüşçüler, alüminyum bir kutunun içinde altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para buldu.

Bulunan kutu, derhal Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim edildi. Müze yetkilileri, kutudan çıkan eşyaların hem tarihini hem de kimler tarafından ve hangi amaçla saklanmış olabileceğini araştırıyor.

Müze Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak, kutudan çıkan paraların Çekya’ya ait olmadığını belirtti. Bu durum, define hazinesinin yerel değil, uluslararası bir geçmişe sahip olabileceğini düşündürüyor.

En yeni paranın 1921 tarihli olması ise araştırmacılar için ayrı bir merak konusu. Uzmanlar, koleksiyonun 2. Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi ya da Çek vatandaşlara ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bir başka ihtimal ise, 1945 yılında Alman göçü sırasında bu bölgeye saklanmış olması.

Yetkililer, bu tarihi hazinenin tam hikayesini ortaya çıkarmak için detaylı bir inceleme başlatmış durumda.