Dans müzik grubu LMFAO'nun hit parçası “Party Rock Anthem” ile geniş kitlelerce tanınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett'in ölümündeki sır perdesi aralandı. Eşine yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evden ayrılan 36 yaşındaki şarkıcının cansız bedeni, Kent'teki bir ormanda bulunmuştu.
ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 5 AY GEÇTİ
Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Lauren Bennett'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 5 ay sonra tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda ünlü şarkıcının intihar ederek yaşamına son verdiği açıklandı.
“YÜRÜYÜŞE ÇIKIYORUM” DİYEREK EVDEN AYRILMIŞTI
36 yaşındaki şarkıcı, eşine yürüyüşe çıkacağını söyledikten sonra evden ayrılmıştı. Bennett'in cansız bedeni daha sonra Kent'teki bir ormanda bulunmuştu. Ölümünün ardından başlatılan soruşturmayla olayın ayrıntıları ortaya çıktı.