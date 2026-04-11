Cesur sahneleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yüsra Geyik, çekim sürecinde teknik detayların duyguların önüne geçtiğini belirtti.

“Açı ayarlarken öpüşürken durmak daha beter” diyen oyuncu, o anlarda tamamen sahneye ve role odaklandıklarını ifade etti.

PROFESYONELLİK ÖN PLANDA

Ünlü oyuncu, öpüşme sahnelerinde hissiyatın sanıldığı gibi olmadığını da dile getirerek, “O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun” sözleriyle profesyonelliğin ön planda olduğunu söyledi.

DURUMU DEĞİŞTİRMİYOR

Geyik, daha önce beğendiği bir oyuncuyla aynı sahnede yer almasının da durumu değiştirmediğini belirterek, bu sahnelerin tamamen iş odaklı ilerlediğini ve gerçek duygularla birebir örtüşmediğini ifade etti.