Cesur sahneleri ve sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Yüsra Geyik şu sıralar özel hayatıyla gündemde.

Geçen günlerde meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekânın arka kapısından çıkarken görüntülenen Geyik, hakkında çıkan aşk iddialarını katıldığı 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında yalanladı.

"YAKALANMAMIZA ÇOK GÜLDÜK"

Yüsra Geyik "Ozan ile aynı menajeri paylaşıyoruz, bu yüzden etkinliklerde sık sık yan yanayız. O gün yanımızda menajerlik şirketinden başka bir arkadaşımız da vardı, çıkalım dedik. Kapıdaki görevli, 'Ön kapıda çok magazin var, arka kapıdan çıkabilirsiniz.' dedi. Ben de girerken röportaj verdiğim için tekrar yapmak istemedim, bu yüzden arkadan çıktım. Meğerse arka kapı doğrudan sokağa açılıyormuş, bunu bilmiyorduk. Durumu eski magazin sansasyonlarına benzettik ve hep birlikte çok güldük. Ozan benim çok sevdiğim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir arkadaşım. Bu olay ikimiz için de küçük, hoş bir anı olarak kaldı" ifadelerini kullandı.