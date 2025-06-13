Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli takımın parlayan yıldızlarından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübü listesine yazdı.
İKİ KULÜP İSTEKLİ
Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcusunu Bologna, Marsilya ve Stuttgart takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin beklentisi en az 25 milyon Euro. Stuttgart ve Marsilya’nın an itibarıyla Yusuf için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
İki kulüple görüşmelerin sürdüğü ve uygun şartlar oluşması halinde Yusuf Akçiçek’in Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.
Genç futbolcunun bu sezon 18 maçta görev aldığı Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.