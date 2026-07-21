Futboldaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek, bu kez saha dışındaki hareketiyle gündeme geldi. Genç futbolcunun, anne ve babasına anlamlı bir sürpriz yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Akçiçek, ailesinin uzun yıllardır hayalini kurduğu yazlık evi satın aldı.

YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Akçiçek, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kaplankaya'da yaklaşık 50 milyon lira değerinde bir yazlık alarak ailesini sevindirdi.

'HAYIRLI EVLAT' YORUMLARI HAVALARDA UÇUŞTU

Son dönemde yüksek kazanç elde eden birçok genç futbolcu lüks otomobiller ve pahalı aksesuarlarla gündeme gelirken Yusuf Akçiçek'in kazancını ailesi için değerlendirmesi dikkat çekti. Ufuk Özcan yazısında 'Hayırlı evlat' diyerek bahsetti. Anne ve babasına yaptığı bu jest, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'DEN AL HİLAL'E TRANSFER OLMUŞTU

Öte yandan; Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olmuştu. Genç yıldızın Türkiye'ye dönme ihtimali ortaya çıktı.