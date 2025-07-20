Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'e İspanya'dan talip çıkarken görüşmeler de başlamıştı.
Ancak La Liga'nın yeni ekibi Elche, 22 yaşındaki oyuncunun transferinden vazgeçti.
MAAŞI FAZLA GELDİ
Kicker'in haberine göre İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon Euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin Euro önerdi. Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer iptal oldu. Teknik direktör Eder Sarabia transferde ısrarcı olsa da maliyet nedeniyle görüşmeler askıya alındı.
22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 13 maçta forma şansı bulabildi.