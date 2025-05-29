Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, geleceğiyle ilgili Sözcü Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Trabzonlu kimliğiyle tanınan Yusuf’a, geçtiğimiz günlerde Yenikapı’daki Galatasaray şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkarken seçtiği şarkıyı sorduk.

YUSUF'TAN TRABZONSPOR CEVABI

Soru: Yusuf, sen de bir Trabzonlusun. Bir Trabzonlu olarak Yenikapı'da çıktığın şampiyonluk kutlamasına Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla çıktın. Bu, Trabzonspor'a bir transfer işareti miydi?

Yusuf Demir: Hayır, bir anlamı yok. Sadece bir şarkıydı.

Yusuf Demir, bu tercihin tamamen tesadüf olduğunu vurgulayarak herhangi bir mesaj içermediğini belirtti. Genç futbolcunun bu net açıklaması, sosyal medyada dolaşan "Trabzonspor’a mesaj mı verdi?" yorumlarının da önüne geçmiş oldu.