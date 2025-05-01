Ekonomideki dalgalanma, artan maliyeler ve finansmana erişim sorunu firmaları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.

Bunlardan biri de Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren ve kentin tanınan yerlerinden biri olan Yusuf Et Çelik Döner oldu.

Yusuf Et Çelik Döner, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Firmanın konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmaya üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

HACİZ VE İCRA İŞLEMLERİ DE DURDURULDU

firma, bu süreçte iflası önlemeye ve mali yapısını yeniden düzenlemeye çalışacak.

Mahkeme bazı kısıtlama kararları da aldı. Şirketin ve ortaklarının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklanırken firmaya yönelik haciz ve icra işlemleri geçici olarak durduruldu