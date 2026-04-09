Sosyal medyada yayınlanan bir programda kullandığı ifadeler gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, hakkında karar verildi.
Ünlü şarkıcı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucuya özendirme" suçlamasıyla tutuklandı.
Güney'in ilgili programa geçtiğimiz yıl katıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etmişti.
Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlenmişti.
Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alınmıştı.