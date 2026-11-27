Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevine Yusuf Kenan Bağır getirildi.

Daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) üst düzey görevler üstlenen Bağır, ekonomi ve finans alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Akademik kariyerinde ise merkez bankacılığı, uluslararası ticaret, iş gücü piyasaları ve firma verimliliği gibi konulara odaklandı.

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

Dr. Yusuf Kenan Bağır, ekonomist ve kamu yöneticisidir. Kariyeri boyunca farklı kamu kurumlarında görev alan Bağır, Haziran 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevine getirildi, Şubat 2024'te Bankalararası Kart Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Mart 2024'te ise BKM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

YUSUF KENAN BAĞIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

31 Ağustos 1980 doğumlu olan Yusuf Kenan Bağır, 46 yaşındadır. Bağır'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanabilir bir bilgi bulunmuyor.

YUSUF KENAN BAĞIR HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Yusuf Kenan Bağır, 1999 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Akademik çalışmalarını yurt dışında sürdüren Bağır, ABD'deki Syracuse Üniversitesi Maxwell School'da 2012 yılında yüksek lisans, 2016 yılında ise iktisat alanında doktora derecesi aldı. Doktora eğitimi sırasında aynı üniversitede öğretim ve araştırma asistanı olarak da görev yaptı.

YUSUF KENAN BAĞIR DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Meslek hayatına 2001 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda (SSK) başlayan Yusuf Kenan Bağır, ilerleyen yıllarda İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Haziran 2017'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ekonomist olarak çalışmaya başlayan Bağır, sonraki yıllarda ekonomi ve finans alanındaki farklı kurumlarda yöneticilik yaptı.

Bağır'ın mesleki kariyerindeki önemli görevler ve atamalar şöyle:

2001: Sosyal Sigortalar Kurumunda (SSK) göreve başladı.

Haziran 2017: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ekonomist olarak çalışmaya başladı.

2020-2021: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu.

2021: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevini üstlendi.

Haziran 2021: TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğüne getirildi.

Şubat 2024: Bankalararası Kart Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Mart 2024: BKM Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Mart 2026: BKM Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

27 Kasım 2026: BDDK Başkanlığına atandı.

MERKEZ BANKASI VE BKM'DE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Yusuf Kenan Bağır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki görevi süresince ekonomik ve finansal istatistiklerin geliştirilmesi, veri yönetişimi altyapısının güçlendirilmesi ve ekonomik karar alma süreçlerinde verinin etkin kullanımına yönelik çalışmalarda bulundu.

Mart 2024'te Bankalararası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Bağır, Türkiye'nin yerli kartlı ödeme sistemi TROY'u işleten kurumda da görev aldı.

Yusuf Kenan Bağır'ın akademik çalışmaları da ekonomi ve finans alanında yoğunlaşıyor. Bağır'ın çalışmaları uluslararası hakemli dergilerin yanı sıra OECD ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayınlarında da yer aldı.