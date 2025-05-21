Fenerbahçe'de savunma hattı için transfer görüşmeleri başladı. Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Yusuf Akçiçek’in transferi için İstanbul’a gelip, Ali Koç ile görüştü. Longoria, 19 milyon Euro teklif etti; Koç, 25 milyon Euro istedi.

Yusuf giderse hedefteki isim PSV forması giyen Olivier Boscagli... Hollanda kulübüyle 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Fransız stoper için Sportif Direktör Mario Branco, devreye girdi. Branco, yıllık ücretin yanı sıra imza parası ve bonus maddeleriyle 1.81 boyundaki oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.