Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Erzurum İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Geçtiğimiz aylarda tartışmalara neden olan 'başörtüsü' çıkışını burada da yineleyen Bakan, "Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama 'bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak' demiyorlar, sadece laf kalabalığı yapıyorlar. Bugün Türkiye'de bu yasakların en önemlisi, başörtüsüyle ilgili yasaklar çok şükür ortadan kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduklarını savunan Bakan Tekin, "3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi. Sonra 30 Kasım 2002'de AK Parti'nin ilk icraatlarından birisi OHAL uygulamasını kaldırmaktı" dedi.

'KÜRTÇE KONUŞMAK SUÇTU'

Tekin, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarından önce Ahmet Kaya, Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti. Bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyordu ancak şimdi Kültür Bakanlığımız Kürtçe tiyatro oyunu yapıyor, Kürtçe eserleri basıyor, okullarımızda Kürtçe seçmeli derslerimiz, Kürtçe öğreten kurslarımız, Kürtçe yayın yapan televizyonumuz var."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, AKP Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da yaptığı konuşmayla vatandaşların bayramını tebrik etti.

Tekin, konuşmaların ardından hemşehrileriyle bayramlaştı.