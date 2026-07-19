Cuma günü Rize’de AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ve yeni müfredata ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Muhalefetin eğitim politikalarına yönelik eleştirilerine yanıt vermek isterken kendi öğrencilik yıllarından örnekler veren Bakan Tekin, geçmiş Türkiye tablosunu anlatırken sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KIRTASİYEYE SİPARİŞ VERİRDİK, KİTAPLAR 3-5 AY SONRA GELİRDİ"

Öğrencilik yıllarının bir bölümünü Rize’de geçirdiğini hatırlatan Bakan Tekin, o dönem ders kitaplarına ulaşmanın aylar sürdüğünü iddia etti. Yaklaşık 30 yıl öncesinden bahsettiğini vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Rize'de öğrenciyken bir tane kırtasiye vardı. Ders kitaplarımızı o kırtasiyeye sipariş veriyorduk, parasını veriyorduk, kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu. Birinci yarıyıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var."

"ANNEM FİLEYLE ODUN VERİRDİ, SOBA BİLE YOKTU"

Konuşmasında o dönem okullarda temel ısınma imkanlarının dahi bulunmadığını ileri süren Bakan Tekin, sınıfların kalabalık oluşundan ve fiziki yetersizliklerinden dert yanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben öğrenciyken 70 küsur kişiydi bizim sınıfımız. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu, sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle, her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunlar arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum, bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum."

SOSYAL MEDYADA "ZAMAN TÜNELİ" TARTIŞMASI: "HANGİ TÜRKİYE?"

Bakan Yusuf Tekin'in Cuma günü yaptığı bu açıklamalar dünden beri sosyal medya platformlarında gündemden düşmedi. Kullanıcılar, Bakan Tekin’in bahsettiği 1990’lı yılların Türkiye’sinde Rize merkezde ve genel olarak şehirlerdeki okullarda kömür veya odun sobalarının yaygın olarak kullanıldığını, ders kitaplarının ise okul önlerinde ya da kitapçılarda dönem başında rahatlıkla bulunabildiğini belirterek tepki gösterdi.

Birçok kullanıcı, Bakan’ın kendi eğitim gördüğü döneme ait paylaştığı bu anıların kronolojik ve mantıksal olarak gerçeği yansıtmadığını savunarak "Sayın Tekin, siz hangi Türkiye’de, hangi şartlarda okudunuz?" sorusunu sordu.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK

Tartışma yaratan soba ve kitap açıklamalarının yanı sıra Bakan Tekin, eleştirilerin odağındaki "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatı da savunmaya devam etti. Vatandaşların çocuklarının milli ve manevi değerlerden uzaklaşmasından şikayetçi olduğunu ileri süren Tekin, tarih müfredatında yaptıkları değişikliklere değinerek, "Ben diyorum ki Osmanlı'yla Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Eski Türk devletleriyle Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım" diyerek müfredat değişikliğinin arkasında durduklarını ifade etti.