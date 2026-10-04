Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haberimiz Olsun" projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında öğrencilerin hazırladığı haber bültenine konuk olan Tekin, gençlerin sorularını yanıtladı.

YKS SİSTEMİ DEĞİŞMEYECEK

Öğrencilerin gelecek yıl YKS'de kendilerini nasıl bir sınavın beklediğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Tekin, sınav sisteminde değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Tekin, bu konuda yanlış ve yanıltıcı haberlerin yayıldığını ifade ederek "Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız" dedi.