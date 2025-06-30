

Tayland'ta akılara durgunluk veren bir olay yaşandı. Balık yemek isteyen bir kadın yanlışlıkla balığın kılçığını yuttu. Fakat olay bununla kalmadı. 2 hafta sonra yediği kılçık boynundan çıktı.

BALIĞIN KILÇIĞI 2 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Balık yerken herkesin korktuğu olay Tayland'ta bir kadının başına geldi. Boğazına yapışan kılçık kadına hayatının şokunu yaşattı. İlk yuttuğunda kılçığı çıkaramayan kadın daha sonra hastaneye gitti.

Fakat ilk röntgende kılçık görülmedi. Çözümü ise halk arasında yaygın olarak uygulanan ekmek ve pirinç yönteminde buldu. Bu yöntem de başarılı olamadı.

BOYUNU ŞİŞMEYE BAŞLADI

Kadının boynundaki ağrının şiddeti ağrı gün geçtikçe artmaya başladı.2 hafta sonra boynunda bir şişlik fark etti ve soluğu yine hastanede aldı. İkinci kez yapılan muayenede de herhangi bir sonuca ulaşılamadı ve kadına ağrı kesici verilerek evine gönderildi.

Boynundaki ağrı şiddetlenince boynuna ağrı bandı yapıştırmak isteyen kadın şiş olan bölgeyi ovalamaya başladı. Bu işlem sırasında ise deri altında iğne gibi sivri bir ucun dışarı çıktığını fark etti. Ve hafife bastırınca 2 hafta önce yuttuğu balığın cildinin yüzeyine çıktığını gördü.

HEMEN HASTANEYE KOŞTULAR

Durumu fark eden kadın ve eşi hemen hastaneye koştu. Ve doktorlar tarafından kadının boynundan 2 santimetre uzunluğunda bir balık kılçığı çıkarıldı. Doktorlar daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını belitti. Kadın ise bir daha asla balık yemeyeceğini söyledi.