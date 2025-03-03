Ara transfer döneminde çocukluk kulübü Santos’a geri dönen Neymar, harika bir form grafiği sergiliyor. Yıldız futbolcu, bu kez frikikten gol atarak takımı için önemli bir katkı sağladı.

Orta Doğu’da aradığını bulamayan ve yaşadığı sakatlıkların ardından Al-Hilal’den ayrılan Neymar, ara transfer döneminde Brezilya’ya geri döndü. Eski Barcelona ve PSG yıldızı, çocukluk kulübü olan Brezilya Serie A devi Santos ile sözleşme imzaladı.

7 MAÇTA 6 GOL

Şu ana kadar Santos’la yedi maça çıkan Neymar, altı gol kaydetmeyi başardı.

BU KEZ FRİKİKTEN ATTI

Geçtiğimiz hafta kornerden gol atarak dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Santos’un Bragantino’yu 2-0 yendiği karşılaşmada da öne çıkmayı başardı. Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Neymar, frikikten attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

Brezilyalı futbolcu, bu golle birlikte Santos formasıyla çıktığı 7. lig maçında 6. gol katkısını yaptı.