Elazığ ve Bingöl’ün sınır olduğu kırsal alanda da görüntülenen sarı benekli semenderler doğasever Mazlum Bayet, tarafından keşfedildi. Bölgede bulunan gölette yüzünü yıkarken suyun altında binlerce sarı benekli semender fark eden Bayet, bu alanın sarı benekliler için yaşam alanı olduğunu belirtti.

ORTA DOĞU'NUN BENEKLİLERİ

Nesli gün geçtikte tükenen sarı benekli semenderler genelde Türkiye, Suriye, İran, Lübnan gibi Orta Doğu ülkelerinde görülüyor. Parlak ve bir o kadar pürüzsüz ciltleriyle dikkat çeken sarı benekli semenderler, genelde zararsızdır ama yutulduklarında zehirleyebiliyorlar. Bu da çok nadir yaşanan durumlardan biri.

BİNLERCESİ SUYUN ALTINDA ÇIKTI

Sarı benekli semenderlerin erişkin olanları siyah ve sarı beneklere sahipken, yeni doğanların ise gri ve sarı tonlarında doğada bulunuyor. Binlercesinin görüldüğü kırsalda köy halkının da bu hayvanlara dair bilgisi yoktu. Neslinin tükenmekte olduğunu öğrenen köylü, sarı benekli semenderleri koruma altında almaya başladı. Özellikle hayvanlarını sulamaya götüren çobanlara karşı önlem alıyorlar.

"Burada yüzlerce semender var" diyen Bayet, üreme döneminin Mayıs olduğunu ekledi.

Göletin koruma altına alınması için köylülerle beraber kurumlarla iletişime geçtiklerini sözlerine ekleyen Bayet, "Buraya zarar gelmemesi için dikkat ediyoruz" dedi.