Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve IMEI kaydı yapılmayan akıllı telefonlar için yasal kullanım limitlerinin sonuna gelindi.

Türkiye'deki yüksek kayıt harçları nedeniyle cihazlarını geçici kullanım haklarıyla açık tutmaya çalışan kullanıcılar, kasım ayında ciddi bir kapanma dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

BTK mevzuatına göre her bir IMEI numarasına tanınan 120 günlük (4 ay) kullanım hakkını dolduran cihazların iletişimi kademeli olarak sonlandırılıyor.

KASIM AYINDA HANGİ CİHAZLAR KAPANACAK?

Yasal düzenlemelere göre bir takvim yılı içinde her IMEI adresine azami 120 gün kullanım süresi veriliyor:

Temmuz Başında Açılan Tek SIM'li Cihazlar: Cihazına Temmuz ayı başında (örneğin 1-5 Temmuz tarihlerinde) Türkiye'ye ait bir SIM kart takarak ilk şebeke sinyalini alan ve kayıt uyarısı SMS'i gelen kullanıcıların 120 günlük (4 aylık) yasal süresi, Kasım ayı başında doluyor. İkinci bir SIM/e-SIM desteği olmayan modeller doğrudan iletişime kapanıyor.

Mart Başında Açılan Çift SIM'li Cihazlar: İlk hattını Mart başında aktif edip 120 gün kullandıktan sonra Temmuz ayı başında ikinci SIM veya e-SIM yuvasına geçiş yapan çift hatlı telefonlar, ikinci 120 günlük sürelerini de Kasım ayı itibarıyla tamamlayarak tamamen kapsama alanı dışı kalıyor.

4 AYLIK SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yurt dışından getirilen bir cihazın kullanım sayacı, Türkiye'deki yerel operatörlere ait SIM kartın takıldığı ve operatör sinyalinin alındığı an itibarıyla işlemeye başlıyor.

Kullanıcıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen yasal uyarı mesajının (SMS) ardından başlayan 120 günlük süre bittiğinde, ilgili IMEI numarası siyah listeye alınıyor. Çift SIM kart yuvası veya bir fiziksel SIM ile bir e-SIM desteği bulunan modellerde, ilk yuva kapandıktan sonra hat ikinci yuvaya aktarılarak 120 günlük ek bir süre daha elde edilebiliyor.

16 AYLIK FORMÜL NASIL ÇALIŞIYOR?

Yasal kullanım hakları her takvim yılı başında (1 Ocak) sıfırlanıyor. Bu durum, cihazı stratejik tarihlerde açan kullanıcılara kesintisiz 16 aya varan bir kullanım imkânı sunuyor:

Cihaz 1 Mayıs tarihinde ilk SIM ile aktif edildiğinde ilk 4 aylık hak 31 Ağustos tarihinde bitiyor.

1 Eylül tarihinde e-SIM veya ikinci fiziksel yuvaya geçildiğinde, ikinci 4 aylık hak 31 Aralık tarihinde tamamlanıyor.

1 Ocak tarihiyle birlikte yeni bir takvim yılına girildiği için her iki IMEI yuvasına tekrar 4'er aylık (toplam 8 ay) yasal hak tanımlanıyor.

Böylece cihaz 1 Ocak – 31 Ağustos döneminde de açık kalarak toplamda aralıksız 16 ay boyunca kayıt ücreti ödenmeden kullanılabiliyor.

Kasım ayında cihazı kapanan ve yeni takvim yılını bekleyen kullanıcıların, 1 Ocak sonrası şebekenin yeniden aktifleşmesinin sistemsel yoğunluk nedeniyle birkaç günü bulabileceğini göz önünde bulundurarak geçici bir yedek telefon bulundurmaları öneriliyor.

YÜKSEK HARÇ VE YASA DIŞI YÖNTEMLERİN RİSKİ

Kayıtsız cihazların kullanım süresi dolduğunda yasal tek yol IMEI harcını ödeyerek cihazı pasaporta işletmek. 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 TL seviyesinde uygulanan kayıt ücreti, birçok kullanıcıyı farklı arayışlara itiyor:

Android Cihazlarda Kaçak Müdahale: Eski, hurda veya ucuz cihazların IMEI numaralarının yazılımla yeni cihazlara aktarılması yöntemi teknik olarak sadece bazı Android modellerde uygulanabiliyor. Ancak bu işlem yasa dışı nitelik taşıyor ve tespit edildiğinde cihazın tamamen bloke edilmesi riski bulunuyor.

iOS (iPhone) Güvenlik Duvarı: Apple cihazların kapalı devre işletim sistemi ve işlemci düzeyindeki güvenlik protokolleri nedeniyle iOS tabanlı telefonlara dışarıdan IMEI müdahalesi yapılamıyor. Kullanım süresi dolan iPhone modelleri harç ödenmediği takdirde ya takvim yılı yenilenene kadar kapalı kalıyor ya da piyasada değerinin altında yedek parça olarak satılıyor.