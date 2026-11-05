Lancaster şehri, her yıl kış aylarında yaklaşık 100 bin ila 300 bin karganın göç rotasındaki ana toplanma merkezine dönüşüyor. Devasa sürülerin kente yerleşmesiyle birlikte günlük yaşam ve kentsel altyapı ciddi şekilde olumsuz etkileniyor.

GÖKYÜZÜNÜ KARARTAN GÖÇ HAREKETİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Her kış döneminde çevre kırsal alanlardan yola çıkan yüz binlerce karga, Lancaster kentsel alanına akın ediyor. Sürülerin aynı anda havalanmasıyla gökyüzünde yoğun kütleler oluşurken, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte kuşlar şehrin bati ve merkez bölgelerindeki binaların çatılarına, sokak lambalarına, elektrik tellerine ve ağaçlara tünüyor. Bu durum, şehrin yüksek noktalarında yoğun bir karga nüfusunun birikmesine yol açıyor.

Yüz binlerce kuşun şehir merkezinde yoğunlaşması, ciddi çevre ve hijyen sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kuşların çıkardığı yoğun gürültünün yanı sıra, asidik özellik taşıyan dışkıları sokakları, kaldırımları, park edilmiş araçları ve binaların dış cephelerini kaplıyor. Bu durum yollarda yürünmesini zorlaştırırken, kamu mülkleri ile araçların boya ve kaplamalarında aşınmalara neden oluyor. Yerel temizlik ekipleri, biriken asidik atıkları temizlemek için ekstra mesai harcamak zorunda kalıyor.

YEREL YÖNETİMİN KULLANDIĞI YÖNTEMLER NEDEN YETERSİZ KALIYOR?

Lancaster Belediyesi, kargaları kentsel alandan uzaklaştırmak ve kırsal bölgelere geri göndermek amacıyla kapsamlı mücadele ekipleri kurdu. Bu kapsamda lazer cihazları, ses bombaları, havai fişekler ve sahte yırtıcı kuş sesleri çıkaran sistemler devreye sokuldu. Ancak uzmanlar, kargaların yüksek öğrenme ve hafıza yetenekleri sayesinde bu önlemlere hızla adapte olduğunu belirtiyor. Kuşların, lazer kullanan belediye görevlilerini, araçlarını ve insan yüzlerini ezberleyerek taktik değiştirdiği, tehlike arz etmeyen bölgelere kaçıp ardından geri döndüğü gözlemleniyor. Bu nedenle uygulanan caydırıcı yöntemler uzun vadeli bir sonuç vermiyor.

Kentin her kış karşı karşıya kaldığı bu büyük doğa olayı ve kuş kuşatması, hem yerel yönetimler hem de bilim insanları tarafından yakından takip edilmesine rağmen kesin bir çözüme ulaştırılamıyor.