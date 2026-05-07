Şebnem Ferah'ın KüçükÇiftlik Park konseri için online sıra olmuştu. Bilet satışlarının yapıldığı platformda yaklaşık 300 bin kişinin sırada beklediği öğrenildi. Yoğun talep nedeniyle konser biletleri kısa sürede tamamen satıldı.

EK TARİH AÇIKLANDI

Yoğun ilginin ardından harekete geçen organizasyon ekibi, Şebnem Ferah konseri için yeni tarihi duyurdu. Ünlü sanatçı, 27 Haziran’da bir kez daha KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Ek konser tarihinin açıklanmasının ardından, organizasyonun ilerleyen süreçte bir konser serisine dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Biletleri yarın satışa çıkacak konser için bu kez kaç bin kişinin online sıraya gireceği sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

EN ÇOK KONUŞULAN ETKİNLİKLERDEN BİRİ OLDU

Şebnem Ferah’ın yıllar sonra vereceği konser, şimdiden müzik dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden biri haline geldi.

FIRSATÇILAR YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Konser heyecanı sosyal medyada da gündem olurken, tükenen biletlerin karaborsada 80 bin liraya kadar yükseldiği iddia edildi.