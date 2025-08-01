Japonya'da yaşayan ve kendisine Tako-san takma ismini veren bir Japon, geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin dolar harcayarak kendisine özel bir kostüm diktirmişti.



BİNLERCE DOLAR HARCAYIP KÖPEK OLMUŞTU

İlk bakışta çevredeki insanların yanı sıra, sokak hayvanları tarafından dahi köpek olarak algılanan adam, köpeklere duyduğu tutku nedeniyle hayatının bir bölümünü bu şekilde yaşayacağını belirtirken, aynı zamanda daha rahat köpek pozisyonunda oturabilmek için birkaç basit cerrahi müdahale işlemine girmişti.



Tüm dünyada merak edilen Tako-san'ın yüzü ilk gez görüldü. Oldukça genç yapısıyla dikkat çeken isim, elinde ufak bir köpekle poz verdi.

Yaptırdığı giysinin hayvan olma hayali için bir başlangıç olduğunu belirten ve Youtube'da yaptığı yayınlar ile yüz binlerce aboneye ulaşan genç adam, yeni aldığı kararlar ile herkesi hayrete düşürdü.

KÖPEK KULÜBESİNDE YAŞAYIP, KÖPEK MAMASI YEMEYE BAŞLADI

Kostümün yanı sıra, hayat şeklini de köpeklere yaklaştırmayı amaçladığını belirten Toco, kendisine bir kulübe siparişi verdi ve bazı geceler burada yaşamaya başladı. Geçmişte köpek maması yiyerek öğün atlattığını da belirten Toco, daha öncesinde meslektaşlarının yargılamasından korktuğu için yüzünü paylaşmama kararı aldığını belirtmişti.





Genç adam, yayınladığı "Hayvan Olmak İstiyorum" videosu ile köpek kıyafetiyle parkta gezdiği anları paylaşmış, videoda etrafta görünen köpeklerin dahi kendisini fark ederek yanına geldiğini aktarmıştı.

Bu görüntüler dünyada yüz milyonlarca izlenme alırken, Toco'nun ilerleyen günlerde köpeklere benzeyen hayatı hakkında yeni kararlar alacağı öğrenildi.