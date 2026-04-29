Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ikametten piyasa değeri yaklaşık 850 bin TL olan ziynet eşyası ve nakit para çalan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Nazilli’de ikamet eden 42 yaşındaki E.Ç.’nin evindeki değerli eşyaların kaybolduğunu fark ederek jandarmaya başvurmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın 64 yaşındaki İ.K. isimli kadın olduğu belirlendi.

Ekiplerin şüphelinin adresine düzenlediği baskında, mağdur E.Ç.’ye ait olduğu tespit edilen çok sayıda yüzük, kolye, bileklik, künye ve pırlanta takı ele geçirildi. Ayrıca aramalar sırasında bir miktar döviz ve nakit paraya da el konuldu. Ele geçirilen yaklaşık 850 bin lira değerindeki tüm ziynet eşyaları koruma altına alınarak sahibine teslim edilmek üzere muhafaza edildi.

Gözaltına alınan İ.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.