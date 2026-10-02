Almanya ile Danimarka arasında inşa edilen Fehmarnbelt Tüneli için yapılan kazılardan büyük miktarda malzeme çıkarıldı. Ortaya çıkan taş ve kazı malzemelerinin bir bölümü başka bir alana taşınarak atılmak yerine Fehmarn Adası’nın kıyısını genişletmek için değerlendirildi.

TÜNELDEN ÇIKAN MALZEMEYİ SAHİLE TAŞIDILAR

Fehmarnbelt Tüneli çalışmalarından çıkan kazı malzemeleri, Almanya’nın Fehmarn Adası’ndaki Puttgarden kıyısında kullanılmaya başlandı. Malzemenin kıyıya taşınmasıyla deniz tarafında yeni alan oluşturulması sağlandı.

Proje kapsamında tünel kazılarından çıkan malzemeler kullanılarak Puttgarden kıyısında yaklaşık 16 hektarlık yeni alan oluşturuluyor. Böylece tünelden çıkarılan malzeme, kıyının fiziksel yapısını değiştiren büyük ölçekli bir çalışmanın parçası haline geldi.

KAZI MALZEMESİ YENİDEN KULLANILDI

Tünel inşaatı sırasında ortaya çıkan malzemenin kıyıda değerlendirilmesiyle büyük miktardaki kazı malzemesi yeniden kullanılmış oldu. Oluşturulan alanın doğa ve sahil alanı olarak değerlendirilmesi planlandı.

FEHMARN ADASI'NIN KIYISI DEĞİŞİYOR

Çalışmaların yürütüldüğü Puttgarden, Fehmarn Adası’nın kuzeyinde yer alıyor. Tünelden çıkan malzemelerin kıyıya taşınmasıyla mevcut kara alanının denize doğru genişletilmesi ve yeni bir kıyı alanının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kazı çalışmalarından çıkarılan malzemeler belirlenen kıyı bölgesinde dolgu amacıyla kullanılıyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 16 hektarlık yeni doğa ve sahil alanının Fehmarn Adası’nın kıyısına eklenmesi öngörülüyor.