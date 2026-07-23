Muğla'nın turizmde öne çıkan ilçelerinden Bodrum, 2026 yılının ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Ocak-haziran döneminde hava ve deniz yoluyla ilçeye gelen yabancı turist sayısı 350 bini aşarken, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte otellerde doluluk oranları da yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Yabancı turistlerin büyük bölümü deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken, ilçe merkezindeki çarşılar, restoranlar ve eğlence noktalarında da hareketlilik yaşandı. Yoğun turist trafiği, özellikle esnafın işlerini canlandırdı.

İLK 6 AYDA 350 BİNDEN FAZLA YABANCI TURİST GELDİ

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, yılın ilk yarısına ilişkin turizm verilerini değerlendirerek, "Haziran ayı sonu itibarıyla Bodrum'a hava yoluyla 296 bin kişi kurvaziyerlerle 54 bin 200'ü olmak üzere 350 binden fazla yabancı turist geldi. Birinci olan pazar İngiltere daha sonra Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve diğerleri olmak üzere sıralamak bu şekilde devam ediyor. Geçen yıla göre yabancı turist sayısı olarak yüzde 2,5-3 bandında bir düşüş oldu. Temmuz ve ağustos ayında da Bodrum geneli anlamında okulların kapanmasıyla da birlikte iç pazarda hareketlilik arttı. Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Tatil planı yapmak isteyenleri Bodrum'a davet ediyoruz" dedi.

YAZ SEZONUNDA OTELLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Temmuz ve ağustos aylarının başlamasıyla birlikte ilçede turizm sezonu en hareketli dönemine girdi. Konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı belirtilirken, günübirlik tekne turları, su sporları ve eğlence mekanlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Bodrum'un tarihi ve kültürel noktaları da ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle Bodrum Kalesi ile Sualtı Arkeoloji Müzesi, gün boyunca olduğu kadar akşam saatlerinde de turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

"HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI VAR"

Turizm sezonunun beklentilerin üzerinde devam ettiğini belirten Alişir Şahin, "Belli dönemlerde oda ve otel bazında tatil fırsatları oluyor. Bu yıl mevsim nedeniyle havalar geç ısındı. Bundan dolayı ilk tespitlerimize göre ekim sonuna kadar misafirlerimizi ağırlayacağımızı ön görüyoruz ama önümüzdeki dönemlerde havanın durumuna göre belli olacak. Belki de sarı yaz döneminde kasıma kadar güzel geçebilir. Her bütçeye uygun tatil imkanı var. Temmuz ve ağustos ayları diğer aylara göre fiyat anlamında biraz yukarı da oluyor çünkü yüksek sezon. Fiyat aralıkları çok değişken. Konaklama sürelerimiz yabancı misafir ve Türk misafirlerimize göre farklılık gösteriyor. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şahin'in değerlendirmelerine göre, hava koşullarının elverişli seyretmesi halinde Bodrum'da turizm sezonunun ekim sonunun ötesine uzaması, hatta kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor. İlçede farklı bütçelere hitap eden konaklama seçenekleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin yaz boyunca ağırlanması hedefleniyor.