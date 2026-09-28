Mersin’in Erdemli ilçesinde bölge ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan keçiboynuzu (harnup) için beklenen hasat dönemi resmen başladı. Dağlı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, dallardan tek tek topladıkları ürünleri çuvallayarak satışa hazır hale getirdi.

Doğal şifa kaynağı olarak bilinen keçiboynuzunda bu sezon yaşanan yüksek rekolte ve tatmin edici fiyatlar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Tarlalara kadar gelen tüccarlar tarafından peşin olarak satın alınan ürünler, kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayi tesislerine sevk edilmeye başlandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ FABRİKALARA SEVK EDİLİYOR

Erdemli topraklarında binbir emekle toplanan harnuplar; başta Antalya, Konya ve İstanbul olmak üzere sanayi üretimi yapan büyükşehirlerdeki fabrikalara gönderiliyor. İslenme sürecinden geçen keçiboynuzları, öncelikli olarak sofraların vazgeçilmezi olan harnup pekmezi üretiminde ve yüksek besin değerine sahip hayvan yemi (küspe) yapımında değerlendirilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

"REKOLTE VE FİYATLAR BİZLERİ MEMNUN ETTİ"

Bölgede keçiboynuzu yetiştiriciliği yapan Emircan Göçük, bu yılki verimden son derece hoşnut olduklarını ifade ederek, “Bu yıl keçiboynuzu olarak bilinen harnuplarımızın rekoltesi çok iyi. Özellikle pekmez ve hayvan yemi olarak kullanılan küspe yapımında değerlendirilen harnuplarımızın fiyatlarının da bizler için iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

PEKMEZ VE KÜSPE OLARAK SOFRALARA GERİ DÖNÜYOR

Toplanan ürünlerin pazar yolculuğuna değinen Göçük, “Tüccarlarımızın aldığı harnuplar Antalya, Konya ve İstanbul gibi büyük illerdeki fabrikalara götürülüyor. Burada seçilerek pekmez ve küspe yapımında değerlendiriliyor ve yeniden vatandaşlarımızın tüketimine sunuluyor. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.