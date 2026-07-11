Yıllar önce katıldığı yarışmalarla tanınan Didem Ceran, son dönemde geçirdiği yüz operasyonuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ameliyat sürecini takipçileriyle paylaşan Ceran, bu kez yeni bir düzeltme operasyonu geçirdiğini açıkladı.

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla adını duyuran, 2011’de ise Survivor ile geniş kitleler tarafından tanınan Didem Ceran, Güney Kore’de yaptırdığı yüz operasyonunun ardından yaşadığı değişim sürecini gün gün paylaşmıştı.

"DAVA EDECEĞİM"

İyileşme sürecinin ardından yeniden ameliyat masasına yatan Ceran, son paylaşımında yaşadıklarına tepki gösterdi. Ceran, doktorlarla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirterek, “Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava edeceğim. Hatalarını dile getirdiğim için cezalandırılmaya çalışıldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ameliyatlarını dikkat çekmek amacıyla yaptırdığı yönündeki yorumlara da tepki gösteren Ceran, eleştiriler karşısında duygusal anlar yaşadı. Kendisine yönelik yorumlara kırıldığını belirten Ceran, hakkını helal etmediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Didem Ceran’ın son hali sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar geçirdiği değişimle ilgili şaşkınlıklarını dile getirirken, bazıları ise sağlık süreci için destek mesajları paylaştı.