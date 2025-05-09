Yeni düzenlemeye göre, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda şüpheli banka hesapları hızla dondurulabilecek.

Hesaplardaki paranın suçtan zarar gören mağdura ait olduğu tespit edilirse, bu tutar yargılama süreci beklenmeden doğrudan mağdura iade edilecek. Böylece mağdurların haklarına daha hızlı kavuşması sağlanacak.

Bankalara 10 Gün Süre Sınırı

Soruşturma süreçlerinde bankalara bilgi paylaşımı için 10 günlük süre sınırı getiriliyor. Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından talep edilen bilgi ve belgeler, fiziki veya elektronik ortamda 10 gün içinde teslim edilecek. Bu süreyi aşan bankalara, her bir ihlal için 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Hesap Açılışında Kimlik Doğrulama Zorunluluğu

Güvenlik önlemlerini artıran bir diğer düzenleme ise elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açılışlarına yönelik. Artık bu kuruluşlarda hesap açmak için fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik belgesiyle kimlik doğrulama zorunlu olacak. Bu adım, bilişim suçlarının önlenmesinde önemli bir engel oluşturacak.