İtalya’nın Bologna Apenninleri bölgesindeki Gaggio Montano ilçesine bağlı Capanna Foresta mevkiinde, bir ağaç yüzünden iki komşu aile arasında başlayan anlaşmazlık, yapılan kadastro ölçümüyle asırlık bir yanlış anlamayı ortaya çıkardı. Bir ailenin kesilmesini önlemek amacıyla üç kuşak boyunca ödeme yaptığı meşe ağacının, başından beri kendi mülk sınırları içerisinde yer aldığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre süreç, onlarca yıl önce iki çiftlik evinin bulunduğu avludaki tüylü meşe (roverella) ağacının, sınırın diğer tarafında kalan komşu tarafından kesilmek istenmesiyle başladı. Manzarasının bozulmasını istemeyen diğer komşu, ağacın kesilmemesi karşılığında her yıl düzenli bir ödeme yapmayı teklif etti. İki taraf arasında sözlü olarak yapılan bu anlaşma, babalardan oğullara ve ardından torunlara devredilerek üç nesil boyunca sürdürüldü.

KENDİ MÜLKİYET SINIRLARI İÇİNDE OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

Anlaşmanın üçüncü kuşaktaki temsilcilerinden ağacı kesmek isteyen tarafın torunu, ödemeleri kabul etmeyerek ağacı kestireceğini bildirdi. Ağacın korunmasını isteyen diğer torun ise yasal haklarını araştırırken tapu kayıtlarını ve mülk sınırlarını inceleme kararı aldı.

Ağacın yıllar içinde büyüdüğünü dikkate alan arazi sahibi, payına düşen bir sınır olup olmadığını kesinleştirmek amacıyla bölgeye belediye harita kadastro mühendisi çağırdı. Kadastro haritaları üzerinden yapılan teknik inceleme ve ölçümler sonucunda, ağacın kısmen değil, tamamen ödeme yapan ailenin mülkiyeti sınırları içinde yer aldığı belirlendi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Anıt ağaç uzmanı Valido Capodarca tarafından 1985 yılında belgelenen ve 1986 tarihli "Emilia Romagna, ottanta alberi da salvare" (Emilia Romagna, Kurtarılacak Seksen Ağaç) adlı esere dahil edilen meşe ağacının, günümüzde halen hayatta olduğu kaydedildi.

Emilia Romagna bölge yönetimi tarafından koruma altına alınan ve harita sistemlerinde "Albero Monumentale, Quercia Roverella" (Anıt Ağaç, Tüylü Meşe) olarak kayıtlı bulunan ağacın yer aldığı mülklerde, günümüzde dördüncü kuşak aile üyeleri ikamet etmeye devam ediyor.