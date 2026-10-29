Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleniyor.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen yürüyüş için yurttaşlar alanda toplandı.

ÖZEL SİNEM DEDETAŞ'IN TAHLİYESİNİ YORUMLADI

YENİ Parti lideri Özgür Özel Sinem Dedetaş'ın tahliyesine ilişkin "Evine ulaştı muhtemelen bizi izliyordur. Ev hapsinde de olmaması lazım ama bizim coşkumuzu engelleyemezler" dedi.

ANKARA CUMHURİYET İÇİN YÜRÜYOR

Ankara'da Cumhuriyet için yürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Yürüyüş öncesinde konuşan Yavaş şöyle dedi:

"Biz biliyoruz ki Cumhuriyetle hukuk herkes içindir. Devletin imkanları herkes içindir. Çağdaş uyguarlık yolunun temelinde bu var. Sandık millet riadesinin tecelli ettiği yerdir. O sandıkta verilen yetki kişisel mülk değil. Emanettir. Mansur Yavaş'ın durumu nettir. Makamlar geçici duruş nettir. Millete verdiğimiz söz geçicidir. Benim için asıl olan makam değil millete verdiğim sözdür."

Fener alayına gelen Yavaş, yürüyüş öncesi sözlerine SÖZCÜ TV mikrofonlarına detaylandırdı:

"- 103. Yıl dönümümüz kutlu olsun. İlelebet Cumhuriyet diyoruz. Gereksiz konuşuyorlar. Kaç defa açıklama yaptık. Dolayısıyla milletin açlığını başka türlü krizleri konuşmak yerine bu tür tartışmalarla boşa zaman kaybediliyor. Ankara bizim için çok önemli. Yolun yarısına geldik. İki buçuk yılımız daha var. Bunu ihmal edersek Ankaralı kimseyi affetmez"