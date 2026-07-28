Fransa ve İspanya'da etkisini sürdüren orman yangınlarını söndürme çalışmaları, bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesi beklentisi nedeniyle zamana karşı bir yarışa dönüştü.

300 binden fazla kişiyi evsiz bırakan, İspanya ve Fransa'da hükümetin acil durum ilan etmesine neden olan yangınlara karşı Avrupa bir oldu.

Ancak yeni bir sıcak hava dalgası Batı Avrupa'yı etkisi altına almak üzere. İlk olarak alevlere karşı amansız bir mücadele veren İspanya'yı vuracak olan sıcak hava, yangınların önünü alınması neredeyse imkansız hale getirecek.

42 bin hektarlık alanın kül olmasıyla durumdan en ağır etkilenen ülke Fransa oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göre bu yangın, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yılın başından bu yana ülke genelinde yaklaşık 98 bin hektarlık alan yandı. Avrupa Birliği yetkilileri, yanan alan miktarı açısından rekor kıran bu yangınların Kasım ayına kadar sürebileceğini tahmin ediyor.

İSPANYA'DA ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLADI

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların tekrar artacağını belirterek pazartesi ve salı günlerinin söndürme faaliyetleri açısından "kesinlikle kritik" olduğunu açıkladı.

Başbakan Pedro Sánchez ise önlerinde zorlu ve karmaşık saatler bulunduğunu vurguladı. Ülkenin meteoroloji ajansı Aemet, yüksek sıcaklıklar ve güneyli sert rüzgarlar nedeniyle çalışmaları zorlaştıracak sıcak dalgasının en az pazara kadar süreceğini duyurdu.

Madrid'in batısındaki Ávila bölgesinde çıkan yangın, 50 bin hektarlık alanı küle çevirerek İspanya tarihinin kayıtlara geçen en büyük yangını oldu.

Başkentin kuzeybatısındaki iki ayrı yangınla birlikte Madrid yakınlarında yanan toplam alan 70 bin hektara ulaştı.

İspanya hükümeti, bu yıl yanan 172 bin hektarlık ormanlık alanın 2025 yılının tamamına kıyasla altı kat fazla olduğunu bildirdi.

Bir iklim konferansında konuşan Başbakan Sánchez, yaşananların iklim acil durumunun bir sonucu olduğunu belirterek yangınların artık bir istisna değil kural haline geldiğini ifade etti.

FRANSA ŞEHİRLERİ İÇİN SAVUNMA SAVAŞI VERİYOR

Fransa'da da itfaiye sözcüsü Eric Brocardi, salı gününden itibaren bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşabileceğini belirterek ekiplerin zamanla yarıştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, ülkenin güneybatısındaki Gironde'da devam eden yangının "aşırı şiddetli ve öngörülemez" olduğunu, kendi rüzgarını üreterek Bordeaux kent merkezine doğru ilerlediğini kaydetti.

Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangının kente 15 kilometre kadar yaklaştığını ve olası yeni tahliye kararlarına karşı sığınma alanları hazırladıklarını duyurdu.

Bölgeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önlerindeki haftaların zorlu geçeceğini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Macron, 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği Landes'taki yangının kontrol altına alındığını ancak riskin sürdüğünü ekledi.

Gironde'daki yangında şu ana kadar 42 bin hektar alan yanarken, bu durum İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkedeki en büyük yıkımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bordeaux'ya yaklaşık 16 kilometre mesafedeki Cestas beldesinde ekipler, yangın engeli oluşturmak için kepçelerle ağaçları söküyor.

Ülke genelinde 220 bin kişinin tahliyesine yol açan dev yangının ilerlemesi pazartesi sabahı dursa da henüz kontrol altına alınamadığı açıklandı.

Nuñez, ocak ayından bu yana 116 bin hektardan fazla alanın yandığını ve 2025'teki 70 bin hektarlık toplamın geride bırakıldığını söyledi.

AB HAREKETE GEÇTİ

Avrupa Komisyonu'nun yeşil dönüşümden sorumlu yetkilisi Teresa Ribera, El País gazetesine verdiği demeçte, Avrupa'nın iklim krizinin sonuçlarına karşı hazırlıklı olmadığını kabul etti.

Ribera, Komisyon'un ekim ayında mevcut politikalardan çok daha kapsamlı bir iklim uyum stratejisi sunacağını açıkladı.