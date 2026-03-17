Chicago merkezli kripto devi BlockFills, mali dengelerini toparlayamayarak resmen iflas bayrağını çekti. 95'ten fazla ülkede 2 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veren şirketin ana işletmecisi Reliz ve bağlantılı üç kuruluş, mahkemeye borç yapılandırma talebinde bulundu. Mahkeme kayıtlarına göre şirketin varlıkları 50-100 milyon dolar arasında kalırken, borç miktarının 100-500 milyon dolar bandına ulaştığı saptandı.

61 MİLYAR DOLARLIK HACİM İFLASI DURDURAMADI

BlockFills, 2025 yılında işlem hacmini bir önceki yıla göre yüzde 28 artırarak 61 milyar dolar seviyesine çıkardı. Ancak bu büyüme grafiği, şirketin derinleşen nakit sıkışıklığını gidermeye yetmedi. Geçtiğimiz Şubat ayında likidite sorunlarını gerekçe göstererek müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alan platform, o tarihten bu yana mali dengesini korumayı başaramadı. Şirket yönetimi, iflas sürecinin şeffaf bir yeniden yapılandırma amacı taşıdığını ifade etti.

Mali krizin yanı sıra hukuki süreçlerle de karşı karşıya kalan BlockFills’in bazı varlıkları, Dominion Capital tarafından açılan dava kapsamında donduruldu. Dominion Capital, platformu müşteri varlıklarını usulsüz kullanmakla ve milyonlarca dolarlık kripto varlığı iade etmemekle suçladı. Bu iddialar şirketin piyasadaki itibarını zedelerken, yasal denetimlerin artmasına ve nakit akışının tamamen durmasına yol açtı.

DEV YATIRIMCILARIN DESTEĞİ YETMEDİ

Kripto kredi, likidite sağlama ve ticari işlem hizmetleri sunan BlockFills, sektörün dev isimleri tarafından destekleniyordu. CME Group'un girişim kolu ve Susquehanna Private Equity Investments gibi büyük yatırımcıların desteğini alan şirket, sektördeki güçlü konumuna rağmen operasyonel aksaklıkların kurbanı oldu. Mevcut süreçte şirketin stratejik işlemler ve yeni likidite kaynakları arayarak ticari faaliyetlerini iyileştirmeye çalışacağı belirtildi.