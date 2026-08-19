İngiltere’nin başkenti Londra’da Muhafazakar Parti yönetimindeki Wandsworth Belediyesi, derinleşen bütçe açığını kapatabilmek amacıyla konut vergisinde yüzde 160 oranında rekor bir zam yapmayı değerlendiriyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde bu karar, İngiltere tarihinde bir belediye tarafından uygulanan en yüksek vergi artışı olarak kayıtlara geçecek.

Belediyenin 137 milyon sterlinlik bütçe açığıyla karşı karşıya kaldığı ve İşçi Partisi hükümetinin kaynak yeniden dağıtım politikası kapsamında belediyeye sağlanan merkezi finansmanı yüzde 40 oranında kestiği belirtiliyor.

Hükümet reformları doğrultusunda Wandsworth Belediyesi’ne, yasal olarak belirlenen yüzde 5'lik standart zam sınırını aşabilmesi için özel izin verildi. Wandsworth’ün 2030 yılına kadar merkezi hükümetten yılda yaklaşık 84 milyon sterlin daha az kaynak alacağı hesaplanıyor.

YILLIK FATURA 800 STERLİN ARTABİLİR

Mevcut durumda Wandsworth'ta D Grubu bir konut için ödenen yıllık 1020 sterlinlik verginin yarısı belediyeye, diğer yarısı ise Londra Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılıyor. Planlanan yüzde 160’lık artışın yalnızca Wandsworth Belediyesi’ne düşen 510 sterlinlik pay üzerinden uygulanması ve böylece hane başına yıllık vergi yükünün yaklaşık 800 sterlin artması öngörülüyor.

Uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda vergi oranının mevcut yönetimin görev süresi boyunca dondurulacağı ifade ediliyor.

EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK

Belediye yetkilileri mali krizin merkezi hükümetin kısıtlayıcı politikalarından kaynaklandığını savunurken, yerel temel hizmetleri korumak ve vergi artışını mümkün olan en makul seviyede tutmak için harcama kalemlerinin incelendiğini bildiriyor.

Şimdilik geçen yıl Worcestershire Belediyesi’ne ait olan yüzde 9’luk vergi zammı rekorunu açık ara geride bırakmaya aday gösterilen bu düzenleme hakkındaki nihai kararın eylül ayında ilan edileceği açıklandı.