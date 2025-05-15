İş dünyasının yüksek faiz ortamı, finansmana erişim ve kârsızlık sorunu derinleşiyor. Bir yandan ihracatta rekabet sorunu büyürken, bir yandan da satılık fabrika sayısı artıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ‘yüzde 50 faizle ekonominin dönmeyeceğini’ söyledi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) düzenlediği ve en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende konuşan Gültepe, ihracatta rekabetçiliğin kaybedildiğini, Türkiye’nin pahalı bir ülke konumuna geldiğini aktardı. “Sanayici olarak yüzde 50 faizle bir ekonominin dönmeyeceğini biliyoruz” açıklamasını yapan Gültepe, “Yüzde 50 ile üretim yapılmaz. Paranızı faize koyun, yüzde 50 alın, daha basit. Ama öyle değil, bunun geçici olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi. Türkiye’nin üretim ve ihracatla büyümesi gerektiğini yineleyen Gültepe, “Bu felsefe ile hareket ediyoruz. Sanayide çarklar dönmezse, ihracat rakamlarını yapamayız” diye konuştu.

‘ZORLANIYORUZ’

ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz de “İhracatçılar olarak, kur politikasıyla zorlanıyoruz” ifadelerini kullanarak, “Diğer bir kritik konu da finansman. Firmalar, kaynaklarını büyüme ve yatırım için değil, ayakta kalmak için kullanmak zorunda. Bu alanda sağlanacak rahatlama, fiyatlama ve ihracat süreçlerinde firmalara hareket alanı kazandırır. İhracat kredilerinin vadesi ve faizlerinde de daha fazla iyileştirme yapılmasını istiyoruz” dedi.