Alman otomobil kulübü ADAC tarafından yapılan bir araştırmada katılımcıların yüzde 97’si elektrikli otomobillerinden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 91’i yeniden araç alması durumunda elektrikli modeli tercih edeceğini söyledi. Ancak menzilin hava koşullarına göre değişmesi, sürücülerin en sık dile getirdiği sorunların başında geliyor.

Almanya’da gerçekleştirilen araştırmaya, 1000’den fazla elektrikli otomobil sahibi katıldı.

Katılımcıların yüzde 70’i araçlarından çok memnun olduğunu ifade ederken, yalnızca yüzde 1’i memnuniyetsiz olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçları, elektrikli otomobil kullanıcılarının büyük bölümünün araçlarından beklentilerinin karşılandığını gösterdi. Elektrikli otomobile geçiş süreci de katılımcıların çoğu için sorunsuz geçti.

Ankete katılanların yüzde 92’si içten yanmalı motorlu bir araçtan elektrikli otomobile geçişi kolay bulduğunu, yüzde 61’i ise bu süreci çok kolay olarak değerlendirdiğini söyledi. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu, elektrikli otomobillerinin evlerinde en sık kullandıkları araç olduğunu belirtti.

Elektrikli otomobillerde menzil farkı rahatsız ediyor

Elektrikli otomobil sahiplerinin genel memnuniyeti yüksek olsa da bazı konular kullanıcıları rahatsız ediyor. Bunların başında, aracın menzilinin hava sıcaklığına göre değişmesi geliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 25’i, sıcak ve soğuk havalarda menzilin farklılaşmasını can sıkıcı bulduğunu söyledi. Bu durumdan çok rahatsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.

Özellikle kış aylarında batarya performansının düşmesi, elektrikli otomobillerin tek şarjla kat edebildiği mesafeyi azaltabiliyor. Bataryanın çalışma sıcaklığı ve aracın ısıtılması için harcanan enerji gibi etkenler, soğuk havalarda menzilin düşmesine neden olabiliyor.

Bir diğer şikâyet konusu ise üreticilerin açıkladığı menzil değerleriyle gerçek kullanımda elde edilen sonuçlar arasındaki fark. Katılımcıların yüzde 24’ü, üreticilerin belirttiği menzile günlük kullanımda ulaşmanın her zaman mümkün olmamasını can sıkıcı bulduğunu ifade etti. Bu farkı çok rahatsız edici bulanların oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi.

Sürücülerin yüzde 91’i yeniden elektrikli otomobil alacak

Araştırmada öne çıkan sorunlara rağmen elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarına yönelik genel memnuniyeti yüksek seviyede kaldı.

ADAC’ın katılımcılara yeniden elektrikli otomobil alıp almayacaklarını sorması üzerine, yüzde 91’i bir sonraki araç tercihlerinin yine elektrikli otomobil olacağını belirtti. Katılımcıların yalnızca yüzde 5’i bir daha elektrikli otomobil almayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.

ADAC, araştırma sonuçlarından hareketle elektrikli otomobil sahiplerinin elektrikli mobiliteye bağlılığının oldukça yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bulgular, menzil ve hava koşullarına bağlı performans farklılıkları gibi sorunlara rağmen kullanıcıların büyük bölümünün elektrikli otomobillerinden memnun kaldığını ortaya koydu.