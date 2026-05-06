Olay günü yerel bir kanalda yüzmeye karar veren Pair, ertesi gün kasık bölgesinde şiddetli ağrı, ateş ve grip benzeri belirtilerle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, Pair’in topuğundaki küçük bir çatlaktan kan dolaşımına sızan bakterilerin, vücudunda hızla yayılarak lenfatik sistemine ciddi hasar verdiği belirlendi.

LENFÖDEM TEŞHİSİ KONULDU

Antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun yol açtığı hasar geri döndürülemez bir boyuta ulaştı. Lenfatik sistemin sıvı drenajını kaybetmesi sonucu Pair’de, sol bacağın sağ bacağın iki katı boyutuna ulaşmasına neden olan kronik bir hastalık olan lenfödem gelişti. Eşi Georgia Pair, yaşadıkları süreci aktarırken, doktorların ameliyat dışındaki yöntemlerle bacağın normal boyutuna dönmesinin mümkün olmadığını bildirdiklerini ifade etti.

Bir yılı aşkın süredir şiddetli ağrılarla yaşamını sürdüren ve hareket kabiliyeti kısıtlanan Pair için aile, lenf-venöz anastomoz (LVA) ameliyatı olması amacıyla 20 bin sterlinlik bir yardım kampanyası başlattı. Aile, sıvı akışını yeniden sağlayarak şişliğin ilerlemesini durdurmayı amaçlayan bu cerrahi müdahale için destek bekliyor.

YETKİLİLERDEN "YÜZME YASAĞI" UYARISI

Bölgedeki kanalların işletmesinden sorumlu şirket temsilcileri, sularında yüzmenin kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı. Yapılan açıklamada, kanalların sadece ulaşım ve teknik altyapı için kullanıldığı, su kalitesinin yüzmeye uygun olmadığı ve yüzeyin altında tekneler ile kilit mekanizmaları gibi ciddi güvenlik riskleri barındırdığı vurgulandı.